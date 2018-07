Stipendien für Auslandsjahr in den USA

Der Bundestag vergibt wieder Stipendien für ein Auslandsjahr in den USA, darüber informiert unsere Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt.

Im Mittelpunkt steht die Bedeutung freundschaftlicher Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen politischen und kulturellen Wertvorstellungen. Den jungen Menschen wird durch ein Stipendium ein einjähriger Aufenthalt in den USA ermöglicht. Das Stipendium umfasst unter anderem die Reise- und Programmkosten sowie die notwendigen Versicherungskosten, nicht aber das Taschengeld.

Für die Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Deutschlande übernehmen Bundestagsabgeordnete die Patenschaft. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten leben während des Austauschjahres in Gastfamilien in den USA. Gleichzeitig verbringen junge Menschen aus den USA ein Austauschjahr in Deutschland. Sie lernen den Alltag, die Kultur und die Politik des anderen Landes kennen. Zugleich vermitteln sie ihre Erfahrungen, Werte und Lebensweise aus ihrem Land.

Bewerben können sich bundesweit Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt der Ausreise (31.7.2019) mindestens 15 und höchstens 17 Jahre alt sind. Junge Berufstätige müssen bis zur Ausreise (31.7.2019) ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und dürfen zu diesem Zeitpunkt höchstens 24 Jahre alt sein. Alle Informationen zum PPP und zur Bewerbung: www.bundestag.de/ppp. Fragen und Auskünfte unter ppp@bundestag.de.