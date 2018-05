Politischer Frühschoppen mit Ehrung des OB

Der politische Frühschoppen bot den Naunheimer Genossinnen und Genossen auch den passenden Rahmen für die Ehrung von Oberbürgermeister Manfred Wagner für 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPD.

Manfred Wagner trat der SPD im Mai 1978 bei, wurde bereits im Jahr darauf in den 1. Naunheimer Ortsbeirat gewählt. Diesem gehörte er bis August 2011, also 32 Jahre lang an, davon über 26 Jahre als Naunheims Ortsvorsteher. In der Zeit von 2001 bis 2011 war er außerdem als Stadtverordneter aktiv. Seit September 2011 war Manfred Wagner als Bürgermeister und Sozialdezernent tätig, seit November 2015 ist er direkt gewählter Oberbürgermeister.

In der Laudatio besonders hervorgehoben wurden Manfred Wagners klare sozialdemokratische Grundhaltung, die in all seinen Funktionen deutlich erkennbar war sowie seine hohe menschliche und politische Kompetenz. Die Naunheimer Genossinnen und Genossen dankten gemeinsam mit Wolfgang Schuster in dessen Funktion als Unterbezirks-Vorsitzender Manfred Wagner für seinen hochengagierten und erfolgreiches Einsatz im Dienste der Sozialdemokratie."