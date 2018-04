Über 2,7 Mio. für Kitas im Lahn-Dill-Kreis

„Die Unterstützung der Kita-Teams durch Fachpersonal sichert die Weiterentwicklung der sprachlichen Bildung im Alltag und fördert dabei die Chancengleichheit für Alle.“ begrüßte SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt die aktuellen Angaben aus dem Bundesministerium. „Nach aktuellem Stand werden insgesamt 27 Kitas im Lahn-Dill-Kreis mit über 2,7 Millionen Euro gefördert. Es freut mich außerordentlich, dass wir uns damit auch als Region gut aufstellen. Wir fördern damit nicht nur die Kinder bei ihrem Start ins Leben. Gute Kinderbetreuung kann auch ein Anreiz für Fachkräfte sein, in den Lahn-Dill-Kreis zu ziehen.“

Das Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend richtet sich hauptsächlich an Einrichtungen, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Das im Januar 2016 gestartete Programm, ging Anfang 2017 in die zweite Förderwelle. Insgesamt werden für die Umsetzung des Programms von 2016 bis 2019 jährlich bis zu 100 Millionen Euro vom Bund bereitgestellt. Bundesweit werden aktuell insgesamt über 7.000 zusätzliche halbe Fachkraftstellen in Kitas und in der Fachberatung gefördert. Eine Übersicht über die geförderten Stellen und mehr Informationen zum Programm finden sich auf der Webseite www.sprach-kitas.fruehe-chancen.de.

Text: Pressemitteilung Dagmar Schmidt (SPD-Bundestagsabgeordnete)