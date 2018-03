Der Gleichstellung auf die Sprünge helfen

Der Internationale Frauentag am 8. März steht in diesem Jahr unter dem Zeichen "Fortschritt einfordern". Das Weltwirtschaftsforum hat im vergangenen Jahr in seinem Bericht zur Lage der Gleichstellung weltweit errechnet, dass es unter den jetzigen Umständen noch 100 Jahre dauern wird, bis die Gleichstellung der Geschlechter erreicht ist. / Foto: Pixabay