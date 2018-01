Beim Neujahrsempfang der Wetzlarer SPD, in der Kultur- und Sporthalle Nauheim, gab es viele interessante Gespräche und Reden. Die Veranstaltung mit unserem Gast Thomas Oppermann (Vizepräsident des Deutschen Bundestags) war sehr gut besucht, weitere Informationen gibt es in Kürze in einem ausführlichen Bericht.

Aktuell finden Sie aber hier schon die große Bildergalerie! Fotos: Heiner Jung.