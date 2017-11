Jetzt für Lina-Muders-Preis bewerben

Ab sofort können Sie uns mögliche Preisträger vorschlagen, die Frist endet am 31. Januar 2018.

Die Namensgeberin unseres Preises, Lina Muders, war eine in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgte und inhaftierte Sozial-demokratin. Sie engagierte sich in der Nachkriegszeit für den Aufbau der Arbeiterwohlfahrt in Wetzlar und trug als langjährige Kommunalpolitikerin zu dem Aufbau demokratischer Strukturen im heimischen Raum bei.

Mit dem mit 500 € dotierten Preis, den wir in diesem Jahr zum neunten Mal verleihen, wollen wir vorbildliche Projekte und Handlungen zur Stärkung des demokratischen Bewusstseins und des bürgerschaftlichen Engagements für die Werte unserer Gesellschaft aber auch zivil-couragiertes Handeln anerkennen und unterstützen. Der Preis kann sowohl an Gruppen, Organisationen, als auch Einzelpersonen vergeben werden.

Die bisherigen Preisträger waren:

2010: Sigrid Zimmer und die Klasse 10 der August-Bebel-Schule

2011: Harald Würges

2012: Streetworker-Projekt und

Theatergruppe „Sandkörner“ der Diakonie Lahn-Dill

2013; Bündnis gegen Nazis

2014: Gisela Jäckel und AK Flüchtlinge Wetzlar

2015: Peter-Härtling-Schule und Wetzlarer Arbeitsloseninitiative

2016: Albert-Schweitzer-Schule und Bettina Twrsnick

2017: Ernst Richter

Wir möchten Sie dazu einladen, uns Vorschläge für die Nominierung von möglichen Preis-trägerinnen und Preisträgern bis zum 16. Dezember 2017 zu unterbreiten.

Es ist vorgesehen, die Auswahlentscheidung und die Preisverleihung selbst im ersten Quartal des kommenden Jahres vorzunehmen.

Die Richtlinien können hier heruntergeladen oder in der SPD-Fraktionsgeschäftsstelle (eMail. Jutta.Mueller@spd.de, Telef. 06441-20925-20) angefordert werden. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.