Richtfest am Klinikum Wetzlar

Mehr als 15 Mio. € investiert das Klinikum in diesen Erweiterungsabschnitt. Nicht allzu weit entfernt, von dieser Baustelle sind ebenfalls Handwerker am Werk; hier wird der neue OP-Trakt des Klinikums hochgezogen.

Lahn-Dill-Kliniken investieren mehr als 15 Mio. € in neuen Küchen- und Veranstaltungstrakt, Landrat Schuster und Wetzlars Oberbürgermeister Wagner (beide SPD) voll des Lobes: Das Richtfest für den Neubau des Küchentraktes der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar, der auch einen Konferenzbereich umfasst, ist auch ein guter Tag für unsere Stadt, stellte Oberbürgermeister Manfred Wagner fest.

Mit diesen Investitionen dokumentiert das vom Lahn-Dill-Kreis getragene und damit in kommunaler Hand befindliche Klinikum, dass es bei der gesundheitlichen Versorgung der Menschen an Lahn und Dill auf der Höhe der Zeit ist, in die Zukunft investiert und sich wahrlich nicht hinter privaten Betreibern verstecken muss. Mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Kliniken, Landrat Wolfgang Schuster, bin ich mir einig, dass es richtig ist, die Krankenhausversorgung in öffentlicher Hand zu behalten.