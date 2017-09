„Du hast im Ausschuss ‚Arbeit und Soziales‘ in einem für die SPD wesentlichen Bereich hervorragende Arbeit geleistet und Dir den vierten Platz auf der Liste hart erarbeitet“, dankte Schuster Dagmar Schmidt, die auch Mitglied im Parteivorstand der SPD Deutschland ist.

„Das ist ein mehr als bescheidenes Ergebnis und wir haben verstanden, was nun zu tun ist. Das ist kein Auftrag zur Regierungsbildung, da stimmen wir im Lahn-Dill-Kreis Martin Schulz zu“, kommentiert Wolfgang Schuster das Ergebnis der Bundestagswahl und traf damit die Stimmung der Mitglieder. In den kommenden vier Jahren werde die SPD klar aufzeigen, welche Unterschiede es zur Politik der CDU gebe. Nicht nur bei den Themen Rückkehr-Recht von Teilzeit in Vollzeit, Investitionen in Bildung, einer gerechten Rente gibt es klare Alternativen zur CDU.

"Wir werden jetzt aus der Opposition heraus dafür sorgen, dass die beiden Volksparteien und ihre politischen Angebote in einer harten Auseinandersetzung wieder sichtbar werden. Wir streiten weiter für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“, versicherte Dagmar Schmidt den anwesenden SPD-Mitgliedern.

Text: Pressemitteilung SPD Lahn-Dill