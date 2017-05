Ulrich Loh mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Seit 1979 ist Ulrich Loh Ortvorsteher in seiner Heimatgemeinde Dutenhofen. Der Sohn des früheren Bürgermeisters der Gemeinde Dutenhofen fungierte zudem vor der mittelhessischen Gebietsreform als Erster Beigeordneter und damit als Stellvertreter des Dutenhofener Bürgermeisters, war während der Zeit der Stadt Lahn Stadtverordneter und gehörte nach dem Abschluss der mittelhessischen Gebietsreform auch dem Wetzlarer Stadtparlament an.

Uli Loh ist Mitglied in nahezu jedem Ortsverein und bringt es in der Summe auf mehr als 500 Jahre Mitgliedschaft. Nach wie vor hat er herausgehobene Vorstandspositionen inne – so zum Beispiel bei seinem Gesangverein „Harmonie“, dessen erster Vorsitzender er nunmehr seit Jahrzehnten ist. Bis zum Jahresanfang war Uli Loh auch über 42 Jahre lang Vorsitzender des SPD-Ortsvereins.

Oberbürgermeister Manfred Wagner zollte Loh Respekt, Anerkennung und Dank für sein beispielhaftes ehrenamtliches Engagement und schloss in diese Worte ausdrücklich auch Northild Loh ein, denn ohne sie hätte sich der Geehrte nicht in dem Maße engagieren können. Zugleich dankte der OB den Herren Bernd Rafalzik und Dieter Agel, die den Ehrungsvorschlag auf den Weg brachten, aber auch der Mundartgruppe „Oafach so“ sowie dem Quartett „Die Fantasten“ mit Olga Chachalina am Klavier. Sie machten mit ihren Beiträgen die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes zu einem richtig schönen Ereignis.