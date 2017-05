Dagmar Schmidt sucht Gastfamilien für Schüler

Die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt unterstützt die Suche nach Gastfamilien für amerikanische Austauschschülerinnen und Austauschschüler. Im August/September 2017 kommen rund 250 Austauschschülerinnen und -schüler aus den USA für ein Schuljahr nach Deutschland. Sie nehmen am Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) teil, einem Förderprogramm, das vom Deutschen Bundestag und dem Kongress der USA getragen wird.

Alle Austauschschülerinnen und -schüler werden von jeweils einem Mitglied des Deutschen Bundestages als Paten betreut. Auch die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt engagiert sich als Patin im PPP. Sie weist darauf hin, dass die Youth For Understanding (YFU), eine der ausführenden Austauschorganisationen, zurzeit noch Gastfamilien für PPP-Stipendiaten sucht: „Ich würde mich freuen, wenn sich auch in diesem Jahr wieder Familien im Lahn-Dill-Kreis, Wettenberg und Biebertal für die Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers begeistern würden“, so Schmidt. „Ein Jahr mit einem internationalen Familienmitglied ist eine einzigartige Erfahrung, die zugleich die Verständigung zwischen den Kulturen stärkt.“

Während ihres Austauschjahres besuchen die amerikanischen Jugendlichen eine Schule in der Nähe ihrer Gastfamilie. Durch den Schulbesuch und das Leben in ihrer neuen Familie auf Zeit lernen sie Deutschland ganz persönlich kennen. Grundsätzlich sind alle Familien und Paare geeignet, Gastfamilie zu werden. „Gastfamilien müssen den Schülerinnen und Schülern keinen besonderen Luxus bieten, sondern sie einfach wie ein neues Familienmitglied in ihre Mitte aufnehmen“, erklärt Schmidt.

Seit 1983 vermittelt das PPP Jugendlichen in Deutschland und den USA die Bedeutung freundschaftlicher Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen politischen und kulturellen Wertvorstellungen beruht. Mit Vollstipendien ermöglicht das PPP den US-amerikanischen Teilnehmern ein Austauschjahr in Deutschland, während im Gegenzug etwa 360 Jugendliche aus Deutschland als „junge Botschafter“ in die USA reisen.

Das Programm wird unter anderem von Youth For Understanding durchgeführt. Der gemeinnützige Verein betreut neben den 50 amerikanischen Stipendiatinnen und Stipendiaten auch rund 500 weitere Austauschschüler aus aller Welt, die im Sommer für ein Jahr nach Deutschland kommen werden.

Familien und Paare, die einen Austauschschüler bei sich aufnehmen möchten, können sich bei YFU melden unter Telefon 040 227002-0 oder per E-Mail an gastfamilien@yfu.de.

Weitere Informationen im Internet: www.bundestag.de/ppp und www.yfu.de/gastfamilien.