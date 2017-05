Neues Energiekonzept der Lahn-Dill-Kliniken

Die SPD Stadtverordnetenfraktion machte kürzlich, gemeinsam mit den Koalitionspartnern von FWG und Grüne, eine Exkursion. Vorgestellt wurde das neue Energiekonzept der Lahn-Dill-Kliniken. Die Erneuerung der technischen Anlagen führt nicht nur zur Kostenreduktion, sondern vermindert den CO 2 Ausstoß um 1500 Tonnen im Jahr.

Im Sommer wird die Abwärme des BHKW in der ebenfalls neuen Adsorptionskältemaschine in Kälte umgewandelt. In Spitzenlastzeiten sichert ein neuer Brennwertheizkessel die ausreichende Versorgung mit Wärme.

„Diese Art der Energieerzeugung und Nutzung in solch einem komplexen Wärmeverbundsystem ist deutschlandweit einmalig“, erläutert der Alexander Will, Technischer Leiter an den Lahn-Dill- Kliniken.

Die Stadtverordneten zeigten sich von dem Energiekonzept beeindruckt: „Gerade vor dem Hintergrund steigender Energiekosten zeugt es von großem Weitblick, wie die Lahn-Dill-Kliniken sich hier aufgestellt haben. Dies schafft wichtige Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen“, sagte Sandra Ihne-Köneke, Fraktionsvorsitzende der Stadtverordneten der SPD-Wetzlar.

Eine optimale Energieversorgung geht Hand in Hand mit einer hochwertigen medizinischen Versorgung und Behandlung von Patienten.