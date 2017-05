DLRG blickt auf erfolgreiches Vereinsjahr

Zugleich würdigte der OB den vielfältigen Einsatz der Rettungsschwimmer - sei es bei der Wasserwacht, der Integrationsarbeit - die Wetzlarer Gruppe ist anerkannter Stützpunktverein im Rahmen der Initiative "Integration durch Sport", oder in der Jugendarbeit. Und schließlich komme auch das Vereinsleben nicht zu kurz. Ganz offensichtlich, so Wagners Resümee, eine gelungene Kombination, die sich auch in der Vielzahl der zu ehrenden, langjährigen Mitglieder ausdrückt.